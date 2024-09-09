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Неисправный водонагреватель спалил дом и отправил россиянку в больницу с ожогами

В Волгоградской области частный дом сгорел из-за неисправного водонагревателя

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МЧС РФ по Волгоградской области

В Волгоградской области дом сгорел из-за неисправного водонагревателя, а его хозяйка попала в больницу с ожогами. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в хуторе Первомайский. Из-за водонагревателя, который находился в неисправном состоянии, загорелась кровля частного жилого дома. На кадрах с места происшествия видно, что жилище полностью выгорело изнутри.

Находившаяся в доме женщина получила ожоги. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, информации о ее состоянии не поступало.

До этого на Ставрополье 93-летняя слепая пенсионерка в одиночку тушила пожар. Пожилая женщина присела на диван у себя дома, включила телевизор и неожиданно техника вспыхнула и загорелась. Она не смогла позвать на помощь и всю ночь набирала воду в небольшое ведро, пытаясь потушить огонь.

Ранее в Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, устроившего пожар.

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