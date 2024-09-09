Дуров может попросить о смягчении условий судебного надзора во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров, находящийся во Франции под судебным надзором, через некоторое время может попросить о смягчении условий контроля и разрешении покинуть страну по семейным обстоятельствам. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Из текста следует, что Либескинд не имеет никакого отношения к защите Дурова.

Юрист отметил, что в условиях судебного надзора Дурова не указан срок его действия, что означает, что он не имеет права покидать Францию до окончания следствия, которое может растянуться на несколько лет.

При этом у Дурова сохраняется право обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, «особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств».

Дурова задержали во Франции вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему запрещено покидать территорию республики.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ.