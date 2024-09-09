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Появилось первое фото с места крушения самолета в Подмосковье

Telegram-канал 112 опубликовал первое фото с места крушения Ан-2 в Подмосковье

В Telegram-канал 112 опубликовано первое фото с места крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Московской области.

9 сентября этот самолет потерпел крушение во время испытательного полета в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. В результате падения погибли двое пилотов.

В августе бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Черемховском районе Иркутской области. Он совершал плановый полет. Пилоты смогли увести судно подальше от жилых домов и успели катапультироваться.

В том же месяце в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, но у него отказал двигатель. В результате пилот принял решение совершить экстренную посадку на поле для гольфа в городе Сакраменто. После приземления самолет проехал по траве около 60 метров и врезался в магазин.

Ранее в Подмосковье разбился лайнер Superjet 100.

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