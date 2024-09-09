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Российский подросток обстрелял лобовое стекло автобуса из-за ссоры с водителем

В Иркутской области подросток обстрелял автобус после ссоры с водителем

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Freepik

В Иркутской области 16-летнего подростка осудили за обстрел автобуса после ссоры с водителем из-за оплаты. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 февраля текущего года в городе Нижнеудинске. Подросток, не оплатив полную стоимость проезда, стал выходить из автобуса на Профсоюзной улице. В этот момент водитель сделал ему замечание и между ними произошел словесный конфликт.

После этого юноша достал купленный самостоятельно пневматический пистолет и дважды выстрелил в лобовое стекло движущегося автобуса, а также совершил один выстрел в заднее. Таким образом, он создал угрозу для шофера и десятка находившихся внутри пассажиров.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в хулиганстве с использованием оружия и угрозой применения насилия к гражданам. Подросток полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее в Бурятии мальчик пришел к школе с автоматом и в каске.

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