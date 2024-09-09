В Москве прошел медиафестиваль

В Москве в последние выходные лета прошел медифестиваль, который посетили более 49 тыс. человек, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

На фестивале медиахолдинг провел имиджевую развлекательную активность и образовательную программу.

Медиахолдинг на фестивале представил свою локацию с мягкой кроватью «Время на сон. Завернем контент помягче», настоящей березовой опушкой со стеной из живого мха, ванной с шариками и свечами, а также лаунжзоной с пуфиками.

Сотрудники медиахолдинга помогали гостям создать креативные фото и провели розыгрыши призов. Посетители могли пройти тест «Подходит ли пользователю работа в медиа?» с помощью чат-бота. Призы разыгрывались между всеми пользователями чат-бота 3 раза в день.

Также шатер медиахолдинга посетили журналисты, пиарщики и редакторы известных российских медиа.

В рамках образовательной программы директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал, как современным медиа избежать недостоверной информации, а главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин обсудил с другими профи, как медиа помогают популяризировать российский спорт.

Московский медиафестиваль собрал на одной площадке около 100 компаний и более 230 экспертов, блогеров, медиаменеджеров и других спикеров.