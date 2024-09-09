Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошел медиафестиваль

Более 49 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль

close
Константин Жуков

В Москве в последние выходные лета прошел медифестиваль, который посетили более 49 тыс. человек, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

На фестивале медиахолдинг провел имиджевую развлекательную активность и образовательную программу.

Медиахолдинг на фестивале представил свою локацию с мягкой кроватью «Время на сон. Завернем контент помягче», настоящей березовой опушкой со стеной из живого мха, ванной с шариками и свечами, а также лаунжзоной с пуфиками.

Сотрудники медиахолдинга помогали гостям создать креативные фото и провели розыгрыши призов. Посетители могли пройти тест «Подходит ли пользователю работа в медиа?» с помощью чат-бота. Призы разыгрывались между всеми пользователями чат-бота 3 раза в день.

Также шатер медиахолдинга посетили журналисты, пиарщики и редакторы известных российских медиа.

В рамках образовательной программы директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал, как современным медиа избежать недостоверной информации, а главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин обсудил с другими профи, как медиа помогают популяризировать российский спорт.

Московский медиафестиваль собрал на одной площадке около 100 компаний и более 230 экспертов, блогеров, медиаменеджеров и других спикеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами