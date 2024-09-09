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Эксперты оценили перспективу полного отказа от бумажных бюллетеней в пользу ДЭГ

Политолог Минченко: использование ДЭГ связано с рисками кибератак и взломов

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Unsplash

Несмотря на развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ), необходимо сохранить и бумажную форму, так как бюллетени – это основной способ проведения выборов и инструмент сохранения их легитимности, считает политолог Евгений Минченко. В случае с внедрением ДЭГ сохраняется риск зависания системы и кибератак, а оппозиционеры считают также высоким риск фальсификации, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, в этом году ДЭГ было доступно в 26 регионах, проголосовали, по данным ЦИК, в такой форме около 3,5 млн избирателей. Однако вряд ли в ближайшее время в России полностью перейдут на электронное голосование, считает эксперт. Он напомнил, что по закону именно бумажные бюллетени – это основная форма, а другие являются лишь вспомогательными инструментами, и призвал оставить обе формы голосования доступными для жителей.

В целом в обществе до сих пор идут дискуссии о ДЭГ, противники такой формы считают, что это сопряжено с рисками.

«По словам оппозиционеров, в случае дистанционного электронного голосования есть риск фальсификации. Второй риск – зависание системы. Например, заходишь проголосовать, а система зависает и твой голос пропадает, а во второй раз уже не зайдешь», — объяснил Минченко, добавив, что подобные ситуации уже были.

Также противники ДЭГ считают важным минусом угрозу кибератак. Однако эксперты заявляют, что, хотя попытки взломов были, «успешных» случаев не зафиксировано, так как речь идет о системе с двойным-тройным запасом прочности.

Напомним, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что принять участие в голосовании через систему ДЭГ в этом году решили порядка 3,5 млн россиян. По данным Минцифры, явка на федеральной платформе ДЭГ составила 88%.

Медведев ранее сравнил ДЭГ и голосование по почте в США.

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