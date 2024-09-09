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Психологи объяснили, помогают ли семейные консультации спасти брак

Психолог Смирнов: закон о семейных консультациях снизит количество разводов

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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Если разводящихся супругов обяжут обязательно посещать психолога для семейных консультаций, то во многих случаях это может сработать положительно и помочь спасти брак, считает семейный психолог Николай Смирнов. Так он в беседе с 360.ru оценил соответствующую инициативу Госдумы.

Напомним, на рассмотрение депутатов внесут законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. По мнению Смирнова, такие правила могут многим помочь и подтолкнуть людей к конструктивному разговору.

«Если будет закон, тогда будет проще, собственно, второму человеку, который хочет спасти семью, попробовать все-таки дойти до психолога. И уже задача психолога будет показать людям, есть ли у них будущее вместе», — пояснил эксперт.

Психолог поможет паре понять, есть ли смысл бороться за сохранение брака в их случае, увидеть, что хорошего осталось в их отношениях, добавил специалист.

Что касается частых причин разводов, то часто ими становятся иллюзии, что за время брака партнер не изменился. Именно поэтому люди зачастую решают развестись люди хотя после отпусков, в которых посмотрели на себя за пределами рутины. В таких случаях, по мнению Смирнова, супругам необходимо постараться научиться жить друг с другом заново, и психолог часто может в этом помочь.

В Госдуме ранее объяснили смысл законопроекта о обязательных консультациях с психологом.

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