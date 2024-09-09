Врач перечислил опасные болезни, которые развиваются бессимптомно

Некоторые заболевания, в том числе, болезни печени могут развиваться бессимптомно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, у данного органа нет болевых рецепторов, поэтому рост новообразования или хронический гепатит чаще всего обнаруживаются случайно во время сдачи анализов. Кроме того, незаметно может развиваться атеросклероз. При этом врач уточнил, что ситуация с гипертонией неоднозначна, потому что часть пациентов может ничего не чувствовать даже при подъеме давления до 200, другие — ощущают и небольшое отклонение от нормы. Врач добавил, что онкологические заболевания тоже могут развиваться бессимптомно.

«В частности, рак поджелудочной железы и толстой кишки в общем-то «молчит» до момента, пока не дорастет до серьезной стадии», — уточнил Хухрев.

Терапевт посоветовал каждый год проходить чек-ап организма, чтобы вовремя выявить болезни.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, до этого показало, что вероятность болезни Паркинсона может быть на 76% выше у людей с язвой желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и другими факторами риска повреждения верхней части ЖКТ.

Ранее ученые назвали факторы, повышающие шанс попасть в больницу с респираторными болезнями.