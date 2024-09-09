Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислил опасные болезни, которые развиваются бессимптомно

Врач Хухрев: рак может развиваться бессимптомно

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые заболевания, в том числе, болезни печени могут развиваться бессимптомно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, у данного органа нет болевых рецепторов, поэтому рост новообразования или хронический гепатит чаще всего обнаруживаются случайно во время сдачи анализов. Кроме того, незаметно может развиваться атеросклероз. При этом врач уточнил, что ситуация с гипертонией неоднозначна, потому что часть пациентов может ничего не чувствовать даже при подъеме давления до 200, другие — ощущают и небольшое отклонение от нормы. Врач добавил, что онкологические заболевания тоже могут развиваться бессимптомно.

«В частности, рак поджелудочной железы и толстой кишки в общем-то «молчит» до момента, пока не дорастет до серьезной стадии», — уточнил Хухрев.

Терапевт посоветовал каждый год проходить чек-ап организма, чтобы вовремя выявить болезни.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, до этого показало, что вероятность болезни Паркинсона может быть на 76% выше у людей с язвой желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и другими факторами риска повреждения верхней части ЖКТ.

Ранее ученые назвали факторы, повышающие шанс попасть в больницу с респираторными болезнями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами