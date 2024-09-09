Автобус с украинскими военными попал в ДТП во Львовской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Он столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 12 военных, водитель автобуса погиб.
Авария произошла ночью в 3:30 на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе.
В августе в Волгограде военный КамАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе прямо на глазах у детей.
В прошлом месяце пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил российского военного в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания.
Ранее в Киеве трамвай протаранил около 10 автомобилей.