Врачи назвали россиянам лучшие варианты перекуса для детей в школе

Детям в школе чаще всего требуется перекус, поэтому важно давать им с собой какие-то полезные снеки – так получится исключить покупку вредностей. Особенно важно собирать школьнику ланч-бокс, если он отказывается завтракать – в этом случае перекус должен быть плотным, подчеркнула в беседе с RT врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра РДКБ Минздрава РФ Стелла Хамхоева.

В качестве примера перекуса для учащегося врач назвала сэндвичи с цельнозерновым хлебом, зеленью, нежирным мясом или яйцами и овощами. Такие сэндвичи ребенок должен съесть пораньше – после первого или второго урока, так как долго подобные продукты храниться не могут, отметила эксперт. Она подчеркнула, что цельнозерновые чипсы и хлебцы – это хороший вариант перекуса между уроками, так как в них много пищевых волокон и сложных углеводов, что на долгое время снабжает ребенка энергией.

«Важно обращать внимание на состав: на первом месте должна быть крупа или цельные зерна, а не мука», – подчеркнула Хамхоева.

Хорошим вариантом для перекуса в школе, по ее мнению, являются также снеки из сушеных ягод, фруктов и овощей, смеси из сухофруктов и орехов. А вот сладости детям с собой лучше не давать – в них нет полезных веществ, после них дети чувствуют недолгий подъем энергии, вслед за которым быстро приходит усталость и упадок. По этой же причине врач порекомендовала не давать детям с собой сладкие напитки – лимонады или соки.

«Лучше пить обычную или минеральную негазированную воду», – считает врач.

Напомним, также врачи считают, что у детей в школе с собой всегда должна быть бутылка чистой воды. Они также рекомендуют давать ребенку с собой в качестве перекуса не конфеты или другие сладости, а, к примеру, ролл из овощей и куриной грудки, хлебцы и сырники. Шоколад рекомендуется заменить зефиром, а также добавить в рацион кусочек твердого сыра – источник белка и кальция.

Диетолог ранее назвала самые вредные и самые полезные снеки для детей.