В Абакане военный, выстреливший в мужчину из-за замечания, получил восемь лет колонии

Абаканский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении военнослужащего, который выстрелил из охотничьего ружья в мужчину из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, в мае 2024 года между нетрезвым военнослужащим и жителем Абакана возник конфликт из-за парковочного места. Прохожий сделал рядовому замечание, в ответ тот достал охотничье ружье и выстрелил мужчине в голову. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил военнослужащего к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю. Во время обсуждения деталей гарантийного ремонта авто между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее в Коми мужчина ранил женщину, выстрелив в окно из пневматики.