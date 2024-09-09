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Работающие россияне рассказали, сколько им приходится трудиться сверхурочно

HH.ru: почти треть опрошенных россиян сообщили о ежедневных переработках

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Depositphotos

Почти треть опрошенных россиян заявили о переработках каждый или почти каждый день. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса платформы для поиска вакансий Head Hunter.

Исследование провели с 15 августа по 3 сентября 2024 года среди 1964 работников и соискателей во всех регионах страны.

Так, 29% респондентов сообщили, что им приходится перерабатывать каждый или почти каждый день. Еще 23% сообщили о переработках два-три дня в неделю. 12% рассказали, что остаются на работе больше положенного минимум раз в неделю. Однако 23% опрошенных отметили, что не сталкиваются с такой проблемой и всегда уходят с работы вовремя.

В основном вынужденные или постоянные переработки есть у 85% мужчин и 77% женщин. В то же время чаще всего дополнительно работают люди от 45 до 54 лет — в этой возрастной группе о переработках заявили 88% опрошенных.

48% опрошенных отметили, что на их рабочем месте за переработки не доплачивают. Однако 37% получают за сверхурочный труд оплату, а 14% компенсируют отгулами.

Ранее россиянам рассказали, как будет работать усиление борьбы с серыми зарплатами.

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