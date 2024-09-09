Продюсер рассказал, вернется ли Ивлеева в шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Ивлеева после скандала с вечеринкой рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд». Такое мнение в интервью блогеру Надежде Стрелец на YouTube выразил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

По его словам, Ивлеева пыталась сама разобраться с последствиями нашумевшего мероприятия.

«Видимо, были возможности, знакомства. Она пошла решать этот вопрос сама, и она его решила вот так, как она его решила», — заявил он.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее кинокомпания потребовала с Ивлеевой 4,6 млн рублей.