Сын миллионера из Асбеста устроил драку в баре

Сын владельца сети городских столовых Александра Никулина устроил массовую драку у бара в городе Асбесте Свердловской области. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

В публикации уточнили, что пострадавшего в потасовке сначала доставили в больницу, но затем отпустили домой.

Известно, что сын бизнесмена уже был судим за драки, пишет «Лента.ру». В 2022 году ему дали 4,5 года колонии за жестокое избиение студента-медика. Из колонии мужчина вышел досрочно.

Накануне председатель СК Бастрыкин запросил доклад по расследованию дела о массовой драке в краснодарском поселке Афипский, после которой задержали 43 человека. Очевидцы рассказали, что в драке участвовали от 100 до 150 человек, среди которых были местные и приезжие «неславянской внешности». Все началось в присутствии полицейских, которые пришли из соседнего отделения после стрельбы в воздух. По данным районной администрации, конфликт произошел на бытовой почве, молодые люди «поссорились из-за девушки».

Ранее в Смоленской области толпа подростков избила парня за попытку познакомиться с девушкой.