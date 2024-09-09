Большинство россиян не задумываются о том, что их слух может ухудшиться

Более четверти (27%) россиян не считает проблемы снижения и потери слуха значимыми. Половина опрошенных (50%) признаёт эти проблемы существенными, но при этом верит, что есть более значимые проблемы. Это показало исследование АНО «Я тебя слышу» совместно с исследовательским центром «Позиция», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Проблемам со слухом уделяется мало внимания в информационном пространстве. Согласно опросу, только 9% респондентов разбираются в этих проблемах. Около половины респондентов (40%) слышали о проблемах ухудшения и потери слуха, но не разбираются в них. На вопрос о том, чем отличаются слабослышащие люди от глухих, 44% ответили, что не уверены, правильно ли понимают разницу.

Низкая информированность населения в отношении проблем со слухом может быть связана с тем, что большинство опрошенных (52%) в обычной жизни редко видят слабослышащих и глухих людей. Еще 18% россиян никогда в жизни не встречали таких людей. Несмотря на это, 29% респондентов отмечают, что в их кругу близких и друзей есть люди с проблемами, связанными с ухудшением и потерей слуха.

Кроме того, ввиду низкой информированности о проблемах со слухом больше половины россиян (58%) не задумываются о том, что слух может ухудшиться. 63% опрошенных не занимаются профилактикой ухудшения слуха. Также 16% респондентов не понимают, зачем нужно этим заниматься.

Согласно исследованию, более четверти (27%) россиян не считает проблемы снижения и потери слуха значимыми. Половина опрошенных (50%) признаёт эти проблемы существенными, но при этом верит в то, что есть более значимые проблемы.

По мнению россиян, в списке наиболее важных проблем, которые ухудшают качество жизни, проблемы со слухом расположились на третьем месте. Первое место заняли онкологические заболевания (49%), второе — болезни опорно-двигательного аппарата (34%).

Узнав о том, что в России проживает 13 млн человек с нарушением слуха (9% от общего числа населения), больше половины опрошенных (52%) ответили, что считает цифру шокирующей, а проблему нарушения слуха глобальной.

По мнению россиян, к основным причинам ухудшения и потери слуха относятся: врожденные особенности (28%), механическое воздействие и травмы (26,9%), инфекции и болезни (26,6%), лор-заболевания (23%), возрастные изменения (17%).

«Особенно опасно шумовое загрязнение. Миллиард подростков во всем мире находятся под угрозой потери слуха. Вместо громких наушников-вкладышей рекомендуется использовать полноразмерные наушники. Помимо этого, обычными ватными палочками можно поцарапать слуховой проход или проткнуть барабанную перепонку. Такие травмы могут повлечь за собой частичную или полную потерю слуха», — прокомментировала соосновательница АНО «Я тебя слышу» Алла Маллабиу.

Также частой причиной возникновения нейросенсорной потери слуха является курение. В большинстве случаев нейросенсорная тугоухость не поддается лечению с помощью лекарств или операций.

Ототоксичные лекарства (такие антибиотики, как гентамицин, стрептомицин, неомицин) могут влиять на слух и даже привести к его потере. Если это лекарства, отпускаемые по рецепту, ваш врач должен обсудить риски с вами, отметила Маллабиу.

При этом, по данным опроса, большинство опрошенных не верит, что прослушивание громкой музыки, курение сигарет, использование ватных палочек и прием ототоксичных препаратов могут привести к ухудшению слуха.

Ранее выяснилось, что почти половина людей с инвалидностью не пользуется интернетом.