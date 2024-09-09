Россияне назвали цвета в интерьерах, повышающие продуктивность

Более трети (34%) россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность. Еще 28% опрошенных предпочитают работать в интерьерах сине-голубых тонов, 12% по душе оранжевая палитра, 11% выбирают фиолетовую, 10% красную и 5% желтую. Такие результаты получены в ходе исследования Рокфон (бизнес-подразделение РОКВУЛ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 34% респондентов отмечают, что пастельные тона в интерьере оказывают на них успокаивающее воздействие, 22% раздражают излишне яркие, «кислотные» оттенки, а 13% не любят помещения с белыми стенами, которые «навевают тоску».

«Результаты опроса в целом соответствуют актуальной тенденции в отделке интерьеров. В 2024 году в моде пастельные оттенки базовых цветов, которые дизайнеры интерьеров советуют «разбавлять» небольшими яркими включениями в элементах декора, предметах интерьера или аксессуарах. Эксперименты в сочетании оттенков приветствуются, однако не являются самоцелью: во главе угла всегда должна оставаться функциональность помещений», — прокомментировал Роман Карташев, руководитель Рокфон.

Как отмечает специалист, цветовая гамма и акустический комфорт — важнейшие факторы формирования оптимальной среды для работы и учебы. Поэтому при разработке решений для общественных зданий следует максимально учитывать как требования к акустическому оформлению помещений, так и актуальные тенденции в дизайне интерьеров, опирающиеся на мнения психологов и экспертов по колористике.

Особенно важно принимать их в расчет при оформлении офисных помещений и образовательных учреждений, в которых, как показывают данные опроса, активное население крупных российских городов проводит больше всего времени: об этом рассказали 59% респондентов. На втором месте по посещаемости — торгово-развлекательные центры, где часто и подолгу бывают 29% опрошенных. Еще 12% проводят много времени в гостиницах и медицинских учреждениях.

В частности, по данным Рокфон, более 30% учащихся средних школ жалуются на плохую акустику в учебных классах. Основная претензия — неразборчивая речь учителей. По словам Карташева, обычно это объясняется не дефектами дикции преподавателя, а эффектом реверберации — многократного эха, которое делает помещение «гулким» и затрудняет коммуникацию между учителем и учениками.

Похожие проблемы наблюдаются и во многих офисах, особенно в комнатах для совещаний и переговоров.

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