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В Белгородской области потушили огонь на территории топливохранилища после атаки БПЛА

Пожар на территории хранилища топлива в Белгородской области потушили

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Андрей Стенин/РИА Новости

Глава Волоконовского района Белгородской области Сергей Бикетов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации возгорания на территории хранилища топлива.

Согласно его публикации, огонь потушили около 22:30, никто не пострадал. Чиновник выразил благодарность пожарным командам, работникам хранилища и всем, кто помогал справиться с возгоранием.

О произошедшем Бикетов написал в 18:46: из-за атаки беспилотника на территории топливохранилища загорелись 12 резервуаров.

8 сентября в Белгородской области не менее шести раз объявляли ракетную опасность. Над Белгородом на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Кроме того, за день были атакованы восемь населенных пунктов региона. В них были повреждены частные дома и автомобили.

Ранее в Латвии заявили о падении «российского военного дрона» на востоке страны.

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