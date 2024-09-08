В Белгородской области потушили огонь на территории топливохранилища после атаки БПЛА

Глава Волоконовского района Белгородской области Сергей Бикетов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации возгорания на территории хранилища топлива.

Согласно его публикации, огонь потушили около 22:30, никто не пострадал. Чиновник выразил благодарность пожарным командам, работникам хранилища и всем, кто помогал справиться с возгоранием.

О произошедшем Бикетов написал в 18:46: из-за атаки беспилотника на территории топливохранилища загорелись 12 резервуаров.

8 сентября в Белгородской области не менее шести раз объявляли ракетную опасность. Над Белгородом на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Кроме того, за день были атакованы восемь населенных пунктов региона. В них были повреждены частные дома и автомобили.

Ранее в Латвии заявили о падении «российского военного дрона» на востоке страны.