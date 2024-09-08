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Олег Матыцин уверенно лидирует на довыборах в ГД в Брянской области

Олег Матыцин лидирует на довыборах в ГД в Брянской области с 90,72% голосов

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Нина Зотина/РИА Новости

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 0,41% протоколов на довыборах в Госдуму в Брянской области лидирует экс-министр спорта Олег Матыцин. Он набрал 90,72% голосов избирателей, сообщает информационное агентство ТАСС.

С 6 по 8 сентября в России проходят многоуровневые выборы. Губернаторов напрямую выбирают в 21 регионе, а депутатов региональных парламентов — в 13. Кроме того, в Хакасии, Брянской и Ростовской областях проходят довыборы депутатов Государственной думы.

Избирательные кампании пересекаются почти в 40% российских регионов. Например, в Брянской области одновременно выбирают депутатов областной думы восьмого созыва, членов Брянского городского Совета народных депутатов и довыбирают депутатов Госдумы.

Сегодня председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область.

Ранее глава ЦИК объяснила недопуск участника СВО к выборам.

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