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В Петербурге вспомнили начало блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

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Wikimedia Commons

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 83-й годовщине начала фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Представители власти возложили цветы к монументу «Мать-Родина». Среди них: полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены правительства города, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутаты, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и другие.

Цветы и венки были возложены также делегациями от Конституционного суда Российской Федерации, депутатами Государственной думы, представителями Главного командования Военно-Морского Флота, командования Ленинградского военного округа и участниками Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

23 мая официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что власти ФРГ отказались признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа и преступлением против человечности. По словам дипломата, об этом свидетельствует ответ немецкого внешнеполитического ведомства на направленную незадолго до этого ноту Москвы.

Ранее в Ленобласти открыли памятник детям, рожденным в блокаду.

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