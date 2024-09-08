Полиция Саратовской области обнаружила видео с избиением мужчины

Следственный комитет Саратовской области организовал процессуальную проверку из-за появившейся в сети видеозаписи, на которой запечатлено избиение мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в Саратове молодой человек беспричинно избил мужчину, который поздно возвращался с работы», — сообщили следователи.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил в связи с этим возбудить уголовное дело и представить доклад.

По данным МВД, по факту избиения заявлений и сообщений в полицию не поступало, при этом медицинские учреждения также не сообщали об инциденте, а о произошедшем в полиции узнали после мониторинга социальных сетей.

«В настоящее время полицейскими принимаются все необходимые меры для установления личностей злоумышленника и пострадавшего, а также всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в министерстве.

До этого в Саратовской области осужденный организовал подпольное казино в колонии.

Ранее отца вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке.