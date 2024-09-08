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Морпех США в отставке назвал секрет победной стратегии России на Украине

Экс-морпех США Берлетик: ВС РФ проявляют сдержанность и поэтому побеждают

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России четко придерживаются выбранной стратегии в конфликте на Украине, не поддаются на провокации и поэтому доминируют на поле боя. Об этом заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону морской пехотинец США в отставке Брайан Берлетик.

«Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию», — объяснил отставной военный.

Именно сдержанность и терпение привели к тому, что в настоящее время Россия побеждает в конфликте.

До этого о победной ситуации для России заявляли в МИД страны. Официальный представитель министерства Мария Захарова считает, что тот факт, что многие государства не стали поддерживать антироссийскую линию, а также сохранение Россией стабильности через реализацию «сумасшедших по сложности формул», можно назвать победой РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Алаудинова о победе в СВО.

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