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Памфилова предположила, что антироссийские оппоненты «выдохлись»

Памфилова: ЦИК не наблюдает в этой кампании деятельности прозападных оппонентов

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В Центральной избирательной комиссии РФ отметили снижение активности антироссийских и прозападных оппонентов в ходе текущей избирательной кампании. Председатель ЦИК Элла Памфилова связывает это с возможным истощением сил противников после прошедших в марте президентских выборов, сообщает ТАСС.

«В этот раз мы не наблюдаем такой интенсивной деятельности антироссийских прозападных наших оппонентов… Возможно, они выдохлись во время президентской кампании… А может быть, сейчас работают под «нашего кандидата» [в президенты США от демократов] Камалу Харрис», — заявила Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Глава ЦИК подчеркнула, что в текущей избирательной кампании влияние сторонних сил ощущается гораздо меньше по сравнению с предыдущими выборами.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Запад пытался повлиять на ход проведения выборов в России, однако его попытки провалились.

Ранее Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК при подготовке к выборам.

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