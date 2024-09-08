Памфилова предположила, что антироссийские оппоненты «выдохлись»

В Центральной избирательной комиссии РФ отметили снижение активности антироссийских и прозападных оппонентов в ходе текущей избирательной кампании. Председатель ЦИК Элла Памфилова связывает это с возможным истощением сил противников после прошедших в марте президентских выборов, сообщает ТАСС.

«В этот раз мы не наблюдаем такой интенсивной деятельности антироссийских прозападных наших оппонентов… Возможно, они выдохлись во время президентской кампании… А может быть, сейчас работают под «нашего кандидата» [в президенты США от демократов] Камалу Харрис», — заявила Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Глава ЦИК подчеркнула, что в текущей избирательной кампании влияние сторонних сил ощущается гораздо меньше по сравнению с предыдущими выборами.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Запад пытался повлиять на ход проведения выборов в России, однако его попытки провалились.

Ранее Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК при подготовке к выборам.