Доля россиян, покупающих жилье в ипотеку, резко упала

Все больше россиян приобретают жилье без привлечения ипотечных средств. По данным, предоставленным федеральным комбинатом стеновых материалов «Винзер», доля граждан, предпочитающих купить жилье без кредита, превысила 50%, пишут «Известия».

Спрос на ипотеку достиг рекордно низкого уровня: только 42% россиян планируют использовать заемные средства для приобретения недвижимости в 2024 году. При этом возросла доля покупателей, готовых оплатить жилье наличными. Однако на рынке новостроек она по-прежнему остается незначительной, составляя всего 28%.

По словам экспертов, сегмент новостроек по-прежнему в значительной степени зависит от условий ипотечного кредитования. Любые новые ограничения в этой сфере могут привести к снижению покупательской активности.

В начале сентября сообщалось, что в 2024 году в России выдали порядка 240 тысяч кредитов по семейной ипотеке.

В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит просрочка платежей по ипотеке.