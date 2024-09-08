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Дурова со спутницей заметили на прогулке в Париже

SHOT показал, как Дуров гуляет по Парижу со спутницей

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого во Франции отпустили из-под стражи под залог, заметили в Париже на улице Сент-Оноре вместе со спутницей Юлией Вавиловой. Видео разместил SHOT.

На кадрах видно, как пара идет по солнечной улице без телохранителей. Дуров одет в черную спортивную водолазку и штаны. На мужчине также черные солнцезащитные очки и бейсболка. Его спутница появилась в сиреневых спортивных штанах и кофте.

Улица Сент-Оноре известна многочисленными бутиками и магазинами парижских домов высокой моды. Здесь также находятся резиденция президента Франции, Елисейский дворец, МИД и другие госучреждения.

Дурова задержали во Франции вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему запрещено покидать территорию республики.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что известно о спутнице Дурова.

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