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На трассе «Уфа – Оренбург» в ДТП с тремя машинами пострадали пять человек

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП на трассе «Уфа – Оренбург»

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Башкирии произошло крупное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 194-м километре трассы «УфаОренбург». По версии правоохранителей, автомобиль марки Toyota хотел обогнать машину, но в результате врезался в Daewoo, который двигался по встречной полосе, затем съехал в кювет и опрокинулся. Второй участник ДТП столкнулся с Renault.

«Со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек», – поделились в ведомстве.

Еще двоих человек, которые находились в Toyota, спасти не удалось.

На данный момент в произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижегородской области 17-летний школьник сел за руль машины и спровоцировал ДТП. Во время поездки он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате пострадали шесть школьников, которые находились в салоне.

Ранее сын актрисы Анджелины Джоли Пакс разбил машину перед серьезным ДТП.

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