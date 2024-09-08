В Минэнерго оценили результаты запрета экспорта бензина

Министерство энергетики не считает необходимым устанавливать законодательный запрет на экспорт бензина. Как заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме, текущая практика временных ограничений эффективна и позволяет регулировать баланс спроса и предложения.

«Опыт показал, что точечное введение запретов на экспорт позволяет при необходимости найти необходимый баланс между снабжением внутреннего рынка и загрузкой нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Цивилев, отвечая на вопрос о возможности постоянного законодательного запрета на экспорт бензина.

В августе правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Это решение было принято для стабилизации ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на топливо. Данный запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений. То же самое касается топлива, перевозимого в качестве гуманитарной помощи.

Ранее глава Минэнерго рассказал, что будет с ценами на топливо.