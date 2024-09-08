В Москве почтили память погибших в зоне СВО журналистов

Активисты «Единой России», МГЕР и «Волонтерской Роты» возложили цветы возле здания международного информационного агентства «Россия сегодня» в память российских журналистов, погибших в зоне СВО и горячих точках. Об этом сообщается в Тelegram-канале ЕР.

Принявший участие в акции замруководителя думской фракции «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что журналисты, которые сейчас работают в зоне СВО, рискуют своей жизнью, чтобы рассказывать правду.

«Сейчас прорабатывается вопрос о наделении особым статусом военных журналистов. Это «ветеран военной журналистики». Инициатива исходит от наших коллег, депутатов фракции «Единой России» и от Союза журналистов. Она заслуживает самого пристального внимания и поддержки», — сообщил Ревенко.

Председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов назвал профессию военного корреспондента по-настоящему мужественной.

«Мы гордимся этими людьми, настоящими героями современности, имена которых стоят в одном ряду с фронтовыми корреспондентами времен Великой Отечественной войны», — сказал он.

Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября.