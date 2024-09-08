В Новосибирской области загорелся многоэтажный дом

В Бердске Новосибирской области горит крыша четырехэтажки, предварительно, на 500 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, из подъезда горящего здания спасены 9 жильцов, они не пострадали.

Отмечается, что на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

Также 8 сентября произошел пожар в Острогожском районе Воронежской области. Возгорание началось после атаки беспилотников, угрозы населенным пунктам нет. По словам губернатора региона Александра Гусева, саперы планируют приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов, когда это будет безопасно.

Кроме того, в этот день в результате атаки дрона загорелся ангар на территории производственного предприятия в селе Никольское Белгородского района. По предварительной информации, никто не пострадал. Вследствие возгорания произошло обрушение кровли по всей площади.

Ранее в Москве загорелось здание ВГИКа.