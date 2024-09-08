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Проблемы в глобальной экономике назвали одной из причин фашистских настроений в мире

Политолог Акимов: Россия делает все для борьбы с фашизмом

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Борис Кудояров/РИА Новости

Международный день памяти жертв фашизма служит напоминанием о страшных событиях XX века, заявил «Газете.Ru» политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

«Идеология ненависти и нетерпимости привела к массовым репрессиям, геноциду и войнам. В контексте этого дня особенно важно помнить о трагедии, которая постигла Ленинград в годы Второй мировой войны», — сказал он.

По словам политолога, подъем фашистских и неонацистских настроений связан с проблемами в глобальной экономике.

«В такие времена радикальные идеологии, включая фашизм, могут казаться привлекательными, так как они обещают простые решения сложных вопросов», — отметил он.

Также Акимов заявил, что провал денацификации в послевоенной Германии действительно оставил большие вопросы.

«Многие нацисты продолжали занимать высокие посты в различных сферах, включая правительство и военные структуры, в том числе на уровне руководства НАТО, что создало почву для возрождения радикальных взглядов. Это объясняет логику действий современных западных элит в контексте их противостояния России», — сказал политолог.

Он добавил, что неонацистские группы на Украине используют схожие с нацистами символику и риторику, а также апеллируют к идеям и образам нацистских преступников.

«Очевидно, что фашизм по-прежнему представляет большую угрозу для безопасности всего человечества, и Россия предпринимает все возможные меры для борьбы с этой идеологией», — сказал он.

Напомним, сегодня, 8 сентября 2024 года, 83-я годовщина начала блокады Ленинграда во время Второй мировой войны.

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