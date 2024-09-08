В Нижегородской области в аварии с опрокинувшейся машиной пострадали шесть подростков

В Новгородской области произошло ДТП с участием подростков. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел в селе Ясном Сеченовского района. По данным источника, за рулем находился 17-летний школьник. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

«Всего пострадали шесть несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Четверым подросткам понадобилась госпитализация. Их с травмами различной степени тяжести направили в больницу, о характере повреждений информация отсутствует. Еще двоих пассажиров отправили на амбулаторное лечение. Всем молодым людям от 16 до 17 лет.

До этого в этом же регионе поймали еще одного подростка, который взял машину отца без спроса и поехал кататься по городу. Так как автомобиль показался сотрудникам ДПС подозрительным, они попросили водителя остановиться, но он проигнорировал их.

В результате погони подросток врезался в две машины при попытке спрятаться во дворах.

Ранее в Подмосковье подросток за рулем иномарки наехал на журналиста.