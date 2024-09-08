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«Врезала по лицу»: на Урале мать пожаловалась на избиение сына в детском саду

В Свердловской области мать рассказала об избиении ребенка в детском саду

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Depositphotos

На Урале воспитателя детского сада мать подозревает в избиении ребенка. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в городе Арамиль. По словам матери ребенка, он позвонил ей, когда находился в детском саду, и рассказал, что его ударили. Сначала женщина подумала, что ребенок мешался рядом, поэтому произошедшее случайность.

«Потом выяснила, что он с девочкой из группы поругался, а нянечка встала ему на ногу, чтобы удержать, и врезала по лицу», – поделилась мать мальчика.

В детском саду заявили, что после произошедшего началась служебная проверка. По словам родительницы, сначала педагога отстранили от работы, затем она уволилась.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Там также организовали проверку. В ведомстве выяснят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям персонала заведения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Там добавили, что полиция также проводит проверку. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Петербурге ребенок сбежал из детского сада.

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