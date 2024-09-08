В 83 регионах РФ открылись избирательные участки

В 83 регионах России, где проходят выборы различного уровня, открылись избирательные участки. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Все в полном объеме. Сегодня главный, основной день, единый день голосования», — сказала глава ЦИК.

В Telegram-канале комиссии отметили регионы, которые по итогам первых двух дней показали наиболее высокую явку. Там, на довыборы депутатов Госдумы пришло больше всего жителей Брянской области — почти 40%. На голосование за высшее должностное лицо (ВДЛ) наибольшая явка оказалась в Кемеровской области и Республике Башкортостан — почти 60% и 55% соответственно.

«ЗАКС — Карачаево-Черкесская Республика, почти 50%», — говорится в сообщении.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане участвуют в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, выборах депутатов Мосгордумы, а также довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).

Накануне член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова сообщила, что по итогам второго дня выборов депутатов в Мосгордуму из числа проголосовавших свыше 2,3 млн человек сделали свой выбор онлайн.

Ранее Руслана Кухарука избрали губернатором ХМАО.