Памфилова рассказала об атаках на порталы ЦИК

Около 150 тысяч атак на интернет-порталы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России заблокированы с 5 сентября. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов, передает РИА Новости.

Она отметила, что из них около трех тысяч — «воздействия высокого уровня критичности».

Число атак на портал дистанционного электронного голосования составило не более пяти тысяч.

До этого Памфилова сказала, что заявления о выдавливании традиционного голосования в Москве являются неправдой.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Избирательные кампании пересекаются почти в 40% российских регионов. Например, в Брянской области голосование идет сразу на трех уровнях: там выбирают депутатов областной Думы восьмого созыва и членов Брянского городского Совета народных депутатов, а также довыбирают депутатов Госдумы.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.