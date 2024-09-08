В ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область. Ее слова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования передает РИА Новости.

По словам Памфиловой, явка в этом регионе составляет почти 40%, несмотря на все сложности, которые там есть.

7 сентября председатель ЦИК РФ сообщала, что в первый день голосования в Брянской области на участки пришли почти 25% жителей.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах – выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы (в Хакасии, Брянской и Ростовской областях).

Избирательные кампании пересекаются почти в 40% российских регионов. Например, в Брянской области голосование идет сразу на трех уровнях: там выбирают депутатов областной Думы восьмого созыва и членов Брянского городского Совета народных депутатов, а также довыбирают депутатов Госдумы.

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