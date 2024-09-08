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В Кремле ответили на вопрос о реформе ЕГЭ

Песков: в Кремле не занимаются вопросами реформирования ЕГЭ

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кремль не занимается совершенствованием и реформированием Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, видят ли в Кремле необходимость реформирования экзамена. Песков переадресовал соответствующий вопрос профильному министерству.

«Это не к Администрации президента вопрос, а к министерству просвещения РФ», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что профильными ведомствами работа по совершенствованию ЕГЭ ведется постоянно.

В конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в России могут изменить форматы проведения основного и единого государственных экзаменов. В частности, планируется утвердить новый порядок сдачи сочинения и собеседования на ОГЭ по русскому языку.

Помимо прочего, экзамены планируется перевести в цифровой формат. При этом проверять бланки будут люди, так как эксперты считают, что искусственный интеллект еще не готов к выполнению таких задач.

Ранее российские учителя призвали отменить ОГЭ.

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