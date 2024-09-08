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Женщина 12 дней выживала в горах и была найдена на вершине каньона

NBC: в США заблудившаяся туристка 12 дней выживала в горах

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Shutterstock

В Северной Калифорнии спасатели спустя 12 дней нашли женщину, которая решила вернуться домой из палаточного лагеря и заблудилась в горах. Об этом сообщает NBC.

24-летняя женщина пропала из палаточного лагеря 25 августа, она отправилась в путешествие вместе с друзьями и по неизвестной причине решила самостоятельно вернуться домой в Сакраменто, но до места назначения так и не добралась.

На поиски женщины отправились спасатели, спустя 12 дней ее обнаружили живой на вершине каньона недалеко от реки Юба, почти в сотне километров от дома. Туристке потребовалась медицинская помощь, у нее диагностированы истощение и обезвоживание. Вертолетом женщину доставили в больницу.

До этого сообщалось, что во Вьетнаме живым нашли пропавшего шестилетнего ребенка, который заблудился и пять дней выживал в лесу. Мальчик играл возле ручья с братьями и сестрами, потерял их из вида и забрел в заросли. Найти дорогу домой он не смог. Местные власти развернули спасательную операцию, пропавшего удалось найти спустя пять суток. Истощенного ребенка обнаружил фермер, мужчина услышал из кустов детский голос, который просил о помощи. Выяснилось, что мальчик пять дней питался ягодами и плодами деревьев, воду набирал в ручье неподалеку, дошкольника вернули родителям.

Ранее 89-летняя итальянка заблудилась в Альпах и подружилась с лисой, пока ее искали.

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