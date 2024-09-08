Руслана Кухарука избрали губернатором ХМАО

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избрали губернатором региона Руслана Кухарука. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

Как сообщил руководитель счетной группы Александр Сальников, 33 голоса были отданы за Кухарука, за Алексея Савинцева — 3, а за Михаила Сердюка — 0.

С 30 мая Кухарук временно исполнял обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах – выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы (в Хакасии, Брянской и Ростовской областях).

Избирательные кампании пересекаются почти в 40% российских регионов. Например, в Брянской области голосование идет сразу на трех уровнях: там выбирают депутатов областной Думы восьмого созыва и членов Брянского городского Совета народных депутатов, а также довыбирают депутатов Госдумы.

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