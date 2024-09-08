Россиянка напала на медсестру в инфекционной больнице и избила

Жительницу Армавира подозревают в нападении на медсестру. Об этом сообщает «Кубань 24».

Инцидент произошел в инфекционной больнице. Как рассказали медики заведения, один из пациентов попытался спрятаться от полиции. В какой-то момент к нему подошла медсестра и заговорила, после чего вместе с родственницей мужчина затолкал в кабинет и избил.

Версия очевидцев немного отличается. По их словам, мужчина прибыл в учреждение вместе с полицией. За некоторое время до произошедшего на него составили протокол, но ему стало плохо, поэтому сотрудники МВД привезли его в больницу.

«Все медики были заняты, что не понравилось матери задержанного. Она устроила скандал, но никого не била», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в полиции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в больнице нарушили общественный порядок. На данный момент проводится проверка.

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