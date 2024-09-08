Очевидица рассказала, что в массовой драке на Кубани участвовали не менее 100 человек

Во время массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края были слышны выстрелы, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Юлия. Она отметила, что полицейские приехали на место инцидента через полчаса, позже в их присутствии завязалась драка «толпа на толпу».

«Услышала с балкона крики толпы, затем два выстрела. После чего и выбежала туда, вдруг кому из наших парней нужна была бы медицинская помощь. Но, как оказалось, стреляли в воздух. Толпа огромная, не менее 100-150 человек, наши местные ребята и чеченцы, дагестанцы. Полиция прибыла только спустя 30 минут, при том, что отделение полиции находится за углом здания, возле которого все происходило. Пришли пешком трое полицейских, никаких действий не предприняли, спустя еще минут 20 приехало несколько полицейских машин — так же, ноль действий. Уже в присутствии полиции начала завязываться драка «толпа на толпу», но это, к счастью, быстро приостановили. Никаких оперативных действий со стороны правоохранителей я не увидела», — сказала она.

Юлия добавила, что не видела карет «скорой помощи», но были участники драки с небольшими повреждениями и ранами.

«Спустя примерно два часа толпа с божьей помощью разошлась, и тогда приехал ОМОН. Очень вовремя! На самом деле очень страшная ситуация и обиднее всего на бездействие властей и правоохранителей. Скорую помощь не видела, официальных данных о пострадавших в драке нет. Видела ребят с мелкими повреждениями и ранами», — пояснила она.

Вечером 7 сентября массовая драка произошла около дома культуры в поселке городского типа Афипский. Как сообщила районная администрация со ссылкой на правоохранительные органы, конфликт произошел на бытовой почве, жители «поссорились из-за девушки». Отмечается, что в медучреждения никто из участников драки не обращался. Как сообщали Telegram-каналы Shot и Mash, в драке участвовали от 40 до 60 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуратура Северского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

8 сентября МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в отделение полиции Северского района доставили 43 участника драки.

Ранее в Мурино ссора пары закончилась массовой дракой.