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В Хакасии нашли ребенка, пропавшего из больницы

В Хакасии прохожие помогли найти ребенка, пропавшего из больницы

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Shutterstock

В Абакане девятилетний мальчик пропал из больницы и уехал в соседнее село. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Хакасия.

О пропаже девятилетнего ребенка из медицинского учреждения сообщили в полицию сотрудники больницы. К розыску без вести пропавшего подключились волонтеры, информация о его пропаже была распространена в социальных сетях и мессенджерах.

Через некоторое время один из жителей села Калинино, которое находится в девяти километрах от Абакана, сообщил, что видел похожего мальчика на улице. Школьника удалось найти в течение двух часов, несовершеннолетнего передали родителям, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

До этого сообщалось, что в Ленобласти нашли потерявшуюся с собакой 12-летнюю девочку. Ребенок оказался в 55 километрах от дома в Буграх, девочка сбежала из дома и вместе с питомцем, которого выгуливала, отправилась к подруге в деревню Орехово.

Ранее в Башкирии школьница сбежала из дома из-за невыученных уроков.

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