Несколько пострадавших после ударов ВСУ по Белгородской области направили в Москву

В Москву для лечения отправили семь человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Лечение в больницах Белгорода сейчас проходят 65 мирных жителей, из них 7 детей. В Москву отправили 4 взрослых и 3 несовершеннолетних. Очень хочется, чтобы они как можно быстрее поправились и оказались дома, среди родных и близких», — написал Гладков.

До этого Гладков сообщил, что село Никольское Белгородской области ночью попало под обстрел. В результате атаки, по словам губернатора, ранения получили два ребенка. Наибольший урон региону доставляют беспилотники, подчеркнул Гладков.

Накануне ВСУ атаковали в Шебекино грузовой автомобиль, в результате чего машина получила повреждения. Кроме того, в селе Дроновка Грайворонского городского округа снаряд попал в частный дом и пробил крышу.

Ранее Шебекино три раза за вечер подверглось обстрелам со стороны ВСУ.