В Бурятии мужчина приставал к ребенку в маршрутке

В Селенгинском районе Бурятии неизвестный мужчина приставал к семилетней девочке в маршрутке, которая ехала одна. Об этом сообщает портал «Газета. РБ».

О произошедшем рассказала мать девочки, по словам женщины, ее дочь ехала в маршрутке из Улан-Удэ в Гусиноозерск. Свободных мест было мало, ребенок сел рядом с мужчиной.

Во время поездки незнакомец начал вести себя неадекватно, он трогал девочку за колени, пытался познакомиться и вырывал у нее из рук телефон. На замечания девочки злоумышленник не реагировал. В итоге несовершеннолетняя благополучно добралась до дома и рассказала о произошедшем матери. Женщина планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. В полицию обратился отец потерпевшей, житель городского поселка Бутурлино. Мужчина рассказал, что знакомый приставал к его 11-летней дочери. По словам родителя, мужчина предложил его ребенку подняться в квартиру на улице Бегина за деньгами, где согласился отдать ей 100 рублей при условии, что девочка разрешит себя потрогать.

Ранее в Петербурге пенсионер приставал к мальчику на детской площадке.