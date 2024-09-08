На Кубани подросток выжил после удара током на крыше поезда

На Кубани подросток забрался на крышу грузового вагона поезда и получил удар током, пострадавший выжил, он госпитализирован с травмами. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 6 сентября на железнодорожной станции в городе Гулькевичи. 13-летний мальчик решил перелезть через вагон с зерном, забравшись на крышу он получил удар током.

Пострадавший выжил, с травмами он доставлен в медицинское учреждение. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Новоалтайске подростка-зацепера ударило током на крыше грузового поезда.