По делу о некачественных сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Следствие предъявило обвинение в новой редакции Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, которые выступают фигурантами уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ», — сообщил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах добавил, что позже обоим предъявили обвинение в новой редакции. Подробностей при этом приведены не были.

Обоим фигурантам вменяют в хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

7 сентября стало известно, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию более девяти миллионов единиц некачественных сухпайков. Поставки осуществлялись в период с 2022 по 2023 годы.

Речь идет об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой. Указанные лица вели рабочую деятельность топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Фигуранты под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд Министерства обороны РФ присвоили денежные средства оборонного ведомства на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.