Генерал КГБ лишился 60 млн рублей после общения с мошенниками

Телефонные мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ в отставке и выманили у пожилого мужчины 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестные связались с Яковенко в конце августа. Представившись бывшими коллегами и сотрудниками Пенсионного фонда, аферисты смогли убедить генерала, что необходимо сделать перерасчет его пенсии.

Яковенко трижды встречался с курьерами, которым передавал пакеты с наличными, в общей сложности он лишился 60 млн рублей. Только в начале сентября он понял, что все это время общался с мошенниками и обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Юрий Яковенко служил в КГБ с 70-х годов прошлого века, в отставку ушел с должности начальника одного из отделов Главного управления КГБ СССР.

Ранее россиянка взяла деньги в кредит, чтобы заработать на инвестициях в мошенников.