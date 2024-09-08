Пять человек пострадали при стрельбе в Кентукки

Пять человек получили травмы в результате массовой стрельбы в американском штате Кентукки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

«По данным офиса шерифа, начался розыск подозреваемого», — уточнили в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел.

По информации телеканала, врачи характеризуют состояние раненых, как стабильное. Местная полиция продолжает поиски стрелка.

Ранее офис шерифа округа сообщил, что несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы. Губернатор штата Энди Бешир автомагистраль I-75 в округе Лорел перекрыли ее в обоих направлениях. Он призвал местных жителей избегать опасной зоны.

Накануне на Кубани произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому.