В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Накануне Гладков рассказал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель.
В селе Козьмодемьяновка в результате атаки дрона повреждено ограждение частного дома, также осколки посекли три легковые машины.
В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка вражеский беспилотник атаковал грузовик. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 7 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще одним регионом.
Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.