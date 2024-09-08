Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

close
Shutterstock/Oleg Elkov

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Накануне Гладков рассказал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

В селе Козьмодемьяновка в результате атаки дрона повреждено ограждение частного дома, также осколки посекли три легковые машины.

В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка вражеский беспилотник атаковал грузовик. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 7 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще одним регионом.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами