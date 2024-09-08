В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Накануне Гладков рассказал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

В селе Козьмодемьяновка в результате атаки дрона повреждено ограждение частного дома, также осколки посекли три легковые машины.

В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка вражеский беспилотник атаковал грузовик. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 7 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще одним регионом.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.