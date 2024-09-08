В Москве ликвидировали открытое горение в типографии

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в типографии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар составляет 400 квадратных метров», — уточнили в сообщении.

В МЧС рассказали, что сейчас проводится проливка и разбор конструкций. До этого сообщалось, что в огне никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 8 сентября, МЧС РФ сообщило о пожаре на втором этаже здания типографии. С огнем боролись 49 сотрудников ведомства и 14 единиц техники. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю.

Накануне произошел пожар во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГУК) им. С. А. Герасимова. Источники в оперативных службах сообщали, что огонь распространился на 30 кв. м, горели мебель и оборудование. По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли около 50 человек. Ректор Владимир Малышев назвал возможную причину пожара — короткое замыкание.

Ранее житель Одинцово рассказал, как очевидцы сами спасли пострадавшего из пожара на парковке.