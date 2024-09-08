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На Кубани проконтролируют расследование дела о массовой драке

Прокуратура Кубани проконтролирует расследование дела о драке в поселке Афипский

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Shutterstock

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

«Прокуратурой Северского района поставлены на контроль <…> результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства», — уточнили в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что общественный порядок группа лиц нарушила по предварительному сговору.

В прокуратуре уточнили, что инцидент зафиксировали вечером 7 сентября у Афипского Дома культуры. По данному факту СО ОМВД РФ по Северскому району возбудило уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Накануне появилась информация, что Кубани произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее в Смоленской области толпа подростков избила парня за попытку познакомиться с девушкой.

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