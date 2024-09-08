На Кубани проконтролируют расследование дела о массовой драке

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
«Прокуратурой Северского района поставлены на контроль <…> результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства», — уточнили в сообщении.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что общественный порядок группа лиц нарушила по предварительному сговору.
В прокуратуре уточнили, что инцидент зафиксировали вечером 7 сентября у Афипского Дома культуры. По данному факту СО ОМВД РФ по Северскому району возбудило уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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