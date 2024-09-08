В правящей партии Турции заявили о двойных стандартах ЕС

Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик раскритиковал Евросоюз за двойные стандарты по отношению к СМИ, передает Habertürk.

«В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования «российской» пропаганде предпринят ряд мер», — заявил Челик.

Он заметил, что меры в отношении российских СМИ объясняются свободой слова.

С 18 мая вступил в силу запрет на вещание на территории Евросоюза агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe. В ЕС считают, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств». Решение Евросоюза в Госдуме назвали цензурой.

Ранее Боррель подтвердил наличие двойных стандартов у ЕС.